Dalla Spagna: "Il Barcellona scarica Umtiti, ci pensa il Napoli"

Samuel Umtiti in uscita dal Barcellona, il club blaugrana è pronto a dargli il ben servito. Lenglet e Piqué sono i difensori centrali titolari con il giovane Araujo in rampa di lancio. E si cerca anche un altro difensore di livello in vista della prossima stagione. Umtiti non dà garanzie fisiche, ecco perché è finito sul mercato. E il quotidiano spagnolo Sport mette Lazio, Napoli, Roma e Torino interessate a lui.