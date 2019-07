Dalla Spagna - Il Betis torna su Milik! A gennaio aveva già accordo col giocatore: gli aggiornamenti

Borja Iglesias, 26enne attaccante dell'Espanyol, è il primo obiettivo del Betis per l'attacco. L'alternativa? Arek Milik. Il centravanti polacco era stato cercato anche in inverno con un principio d'accordo col giocatore e non col Napoli. Ora il Betis ha provato a riaprire la trattativa e ha chiesto alla società azzurra di fissare un prezzo. Seguiranno aggiornamenti. Una cosa è certa: l'interesse per Milik del Betis è assolutamente concreto.