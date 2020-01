Dalla Spagna - Il Celta non fa sconti per Lobotka: il 25% deve andare al Nordsjælland

La trattativa tra Napoli e Celta Vigo non si è ancora conclusa per motivi economici. La richiesta del club spagnolo per Stanislav Lobotka è di 25 milioni mentre il Napoli è fermo a 18 più bonus. Una distanza destinata a ridursi per la volontà del calciatore che non vede l'ora di vestire l'azzurro. Ma l'accordo non è vicinissimo e il Celta non fa sconti per un motivo ben preciso svelato dal quotidiano AS: il Celta deve corrispondere il 25% del plusvalore del calciatore al Nordsjælland, club danese dove Lobotka è cresciuto e che si è riservato una percentuale di futura rivendita quando lo ha ceduto alla società spagnola per 5 milioni di euro nell'estate del 2017.