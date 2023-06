Dalla Spagna - Il Chelsea vuole cedere Lukaku: poi assalto a Osimhen o Vlahovic

Niente più prestiti: il Chelsea intende liberarsi a titolo definitivo di Romelu Lukaku.

Niente più prestiti: il Chelsea intende liberarsi a titolo definitivo di Romelu Lukaku. Orientamento che mette in gioco il Milan, che dalla cessione al Newcastle di Tonali potrebbe ricavare il tesoretto necessario per sferrare l'assalto al belga.

Ad agevolare le contrattazioni con i Blues, al netto del desiderio di tornare in nerazzurro di Big Rom, potrebbero essere gli ottimi rapporti tra il 'Diavolo' e il club londinese, protagonisti in tempi recenti degli affari Tomori, Bakayoko e Giroud. Secondo AS, Todd Boehly vorrebbe risolvere in fretta la questione per concentrarsi sulla ricerca di una nuova punta: nel casting, si legge, figurano i nomi di Victor Osimhen e Dusan Vlahovic.