Dalla Spagna: "Il Granada vuole Gaetano, si lavora al prestito"

Il Granada vuole Gianluca Gaetano. Nelle ultime ore la squadra andalusa ha intensificato i contatti con il Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Granada vuole Gianluca Gaetano. Nelle ultime ore la squadra andalusa ha intensificato i contatti con il Napoli per chiudere per il prestito del centrocampista, voluto anche da Cagliari e Salernitana.

Come riporta As, l'idea del Napoli era di tenerlo a disposizione di Mazzarri, ma il Granada lo cerca con convinzione e le parti non escludono una positiva conclusione dell'operazione, che verrebbe portata a termine con un trasferimento in prestito secco.