Dalla Spagna - Il Milan ha convinto Junior Firpo, ma il Barça vuole venderlo in Premier

Non solo il Milan su Junior Firpo. Il terzino del Barcellona, accostato al Napoli, ha tante richieste anche dalla Premier League, meta che il club blaugrana preferirebbe per il suo difensore, come riporta dalla Spagna il Mundo Deportivo. Il Barcellona, infatti, preferisce cedere sin da subito il terzino per poi reinvestire quanto guadagnato, e le offerte dall'Inghilterra di Southampton e, soprattutto, West Ham farebbero gola al club del presidente Laporta. Dal canto suo, Firpo vedrebbe di buon occhio una sua cessione al Milan, ma non avrebbe chiuso le porte all'Inghilterra. Paolo Maldini scrive il Mundo Deportivo, ha già da tempo convinto Firpo, che ha lo stesso agente di Brahim Diaz, ma l'offerta di un prestito senza obbligo di riscatto non soddisfa le richieste del Barcellona.