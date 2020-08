Dalla Spagna: "Il Napoli accelera per Reguilon: firma possibile quando il Siviglia finirà Europa League"

La Lazio e il Napoli interessati al laterale sinistro Sergio Reguilon, attualmente in prestito al Siviglia. I partenopei, stando alla stampa spagnola, sarebbe in vantaggio nella corsa per ingaggiare il giocatore del Real Madrid e la firma potrebbe arrivare quando il Siviglia concludera' l'Europa League. Reguilon ha un accordo con il Real Madrid fino al 2023 ma se arrivasse una buona offerta la squadra guidata da Zidane non avrebbe problemi a venderlo. Lo riporta Sportmediaset.