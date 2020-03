Dalla Spagna - Il Napoli monitora Kurzawa: pronto a fiondarsi anche il Barcellona

Campionati fermi ma sguardo rivolto al futuro, anche per rinforzare le squadre in vista della prossima stagione. Uno dei giocatori che in queste settimane sembra attirare su di se l'interesse di diversi club importanti è Layvin Kurzawa (27) terzino mancino in scadenza di contratto con il Psg. Secondo quanto riporta il portale spagnolo Sport.es ci sarebbe il Barcellona tra i club fortemente interessati alle prestazioni del francese, ma non solo: il Napoli di De Laurentiis avrebbe posto forte attenzione su Kurzawa, cosi come altre squadre tra cui Inter, Liverpool ed Arsenal.