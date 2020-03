Dalla Spagna: "Il Napoli punta Arias che può partire: per Simeone è la terza scelta"

Santiago Arias è stato cercato dal Napoli nell'estate del 2018 quando alla fine arrivò Malcuit come alternativa a Hysaj sulla corsia destra. Ora il colombiano che gioca nell'Atletico Madrid torna in orbita azzurra. Il Mundo Deportivo fa sapere che il recupero di Vrsaljko e l'arrivo lo scorso anno di Trippier hanno fatto scivolare l'ex Psv al terzo posto nelle gerarchie di Simeone. Per questo il Napoli, che potrebbe perdere Hysaj e Malcuit, sta pensando ancora a lui per completare il reparto in vista del prossimo anno.