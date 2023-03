Dalla Spagna - Il Napoli segue il futuro svincolato Iñigo Martínez

Iñigo Martínez, 31 anni, ha il contratto in scadenza a giugno con l'Athletic Bilbao

Iñigo Martínez, 31 anni, ha il contratto in scadenza a giugno con l'Athletic Bilbao. La novità è che il calciatore, che ha scelto il Barcellona per ripartire da parametro zero, ha comunque mercato e infatti dalla Spagna il Mundo Deportivo fa sapere che sul calciatore ci sono anche Inter e Napoli oltre all'Atletico Madrid. Gli azzurri dunque pensano a lui a zero pur sapendo che c'è concorrenza e soprattutto c'è il Barcellona in pole.