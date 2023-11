Dalla Spagna - Il Napoli si unisce alla corsa per Nacho: è in scadenza con il Real

Il Napoli segue con attenzione la situazione relativa a Nacho.

Il Napoli segue con attenzione la situazione relativa a Nacho. A riferirlo è il portale spagnolo todofichajes. Il difensore ha il contratto in scadenza il 30 giugno, il Real Madrid vuole rinnovargli il contratto ma la politica del club è di non fare accordi a lungo termine a giocatori over 30. Ecco perché il difensore sta pensando di andare via a fine stagione. Vuole trovare un club in cui giocare con continuità e disposto ad offrirgli un contratto pluriennale.

Il Napoli non è la prima squadra che si interessa a Nacho, anche il Villarreal è sulle sue tracce e l’arrivo di Marcelino sulla panchina può aumentare le possibilità del Submarino Amarillo. L'ultima parola spetterà comunque a Nacho, che dovrà decidere se accettare un rinnovo annuale con il Real o andare a giocare altrove.