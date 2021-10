Dalla Spagna - Il Napoli vuole riscattare Anguissa ma con sconto: l'agente del centrocampista è in città

André Zambo Anguissa è una delle rivelazioni di questa stagione, il forte centrocampista camerunense è arrivato in prestito dal Fulham e il Napoli vorrebbe riscattarlo. Dalla Spagna fanno sapere che il suo agente è stato in città e che c'è l'intenzione da parte della società di riscattarlo, ma non alle attuali condizioni. La cifra di 15 milioni è ritenuta eccessiva e si punta ad uno sconto. Una cosa è certa: De Laurentiis vuole acquistare Anguissa.