Dalla Spagna - Il Real di Ancelotti piomba su Spinazzola: proposto uno scambio alla Roma

Il Real Madrid di Carlo Ancelotti piomba sul terzino della Nazionale, Leonardo Spinazzola. Come appreso da AS, c'è stato un incontro ieri nel sud della Francia tra un emissario della Roma (Davide Lippi) e dirigenti del Real. I Blancos hanno proposto un possibile scambio: Borja Mayoral rimarrebbe alla Roma e Spinazzola farebbe il percorso inverso. La cifra fissata dal Real per il riscatto di Mayoral è fissata a 20 milioni. Dopo la partenza di Sergio Ramos, il Real ha bisogno di rinforzi. Le parti sono al lavoro e seguiranno aggiornamenti.