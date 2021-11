Dalla Spagna - Il Real di Ancelotti torna su Fabian: in estate pronta offerta al Napoli

Fabián Ruiz è tornato nell'orbita del Real Madrid e potrebbe essere un'opzione perfetta per gli spagnoli per rinforzare il centrocampo. Secondo quanto riferito da Eduardo Inda a El Chiringuito de Jugones, Carlo Ancelotti, che lo ha ingaggiato per il club partenopeo, ne ha consigliato l'acquisto al Real Madrid. Il contratto del centrocampista andaluso scade il 30 giugno del 2023 e Florentino Perez avrebbe intenzione di fare un’offerta al Napoli in vista dell’estate.