Dalla Spagna - Il Real ha respinto il Napoli per Valverde: Ancelotti punta James ma c'è un ostacolo

Doppio obiettivo per il Napoli in casa Real Madrid. Come riporta oggi il portale Marca, Ancelotti avrebbe individuato due obiettivi tra i blancos: Federico Valverde (20) e James Rodriguez (27). Per il primo, però, c'è il blocco assoluto da parte di Zidane che stravede per il talento uruguaiano ed ha bloccato qualsiasi tipo di trattativa. Per James - si legge - l'ostacolo riguarderebbe il carico economico della trattativa che sarebbe fuori portata per il Napoli.