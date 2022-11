Dalla Spagna - Il Real Madrid segue Kvaratskhelia: sogna il tridente con Vinicius e Rodrygo

L'impatto ed il rendimento di Khvicha Kvaratskhelia col Napoli non sta lasciando indifferenti le big di tutta Europa.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L'impatto ed il rendimento di Khvicha Kvaratskhelia col Napoli non sta lasciando indifferenti le big di tutta Europa. L'attaccante georgiano sta incantando con la squadra di Luciano Spalletti, con giocate che vanno al di là degli 8 gol e dei 10 assist messi a segno in questo avvio di stagione. Secondo il quotidiano spagnolo Sport, una delle squadre sulle tracce del classe 2001 è il Real Madrid di Carlo Ancelotti, il club in ottica futura vorrebbe inserirlo in un tridente tutto tecnica e fantasia con Vinicius e Rodrygo.