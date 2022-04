Dalla Spagna - Il Real Madrid si defila per Haaland: il piano B è Cavani

El Matador, classe '87, è in scadenza di contratto col Manchester United e sogna ormai da anni un trasferimento in Spagna

© foto di Uefa/Image Sport

Il Real Madrid torna a pensare a Edinson Cavani. Secondo il portale Fichajes, sarebbe questo il piano B dei blancos in caso di mancato arrivo di Erling Haaland, ormai a un passo dal Manchester City. El Matador, classe '87, è in scadenza di contratto col Manchester United e sogna ormai da anni un trasferimento in Spagna. Il suo tesseramento, inoltre, non andrebbe a "offuscare" la stella del promesso sposo merengue Kylian Mbappé.