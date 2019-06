Dalla Spagna - Il Real Madrid si è mosso per Fabiàn, secco 'no' dal Napoli

Fabiàn Ruiz continua a far parlare e ad attirare attenzioni su di se. Dopo l'esordio di ieri con la nazionale spagnola, il centrocampista del Napoli ha collezionato consensi in Spagna, tanto da calamitare anche l'interesse del Real Madrid: secondo quanto riportato dal portale 'El Chiringuito', i blancos si sarebbero mossi per chiedere informazioni sul talento azzurro: il Napoli, ovviamente, ha fatto sapere che non c'è possibilità che il giocatore parta, visto che c'è proprio Fabiàn tra i punti cardine del progetto di Carlo Ancelotti.