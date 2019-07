Dalla Spagna: "Il Real non cederà James all'Atletico dopo il clamoroso ko, Napoli deve trovare la formula giusta"

A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Andrea De Paoli, giornalista del Corriere dello Sport inviato in Spagna: “Dopo questa clamorosa sconfitta, non credo che il Real Madrid voglia rinforzare ulteriormente l’Atletico. Resta da capire, però, se il Real non decida di tenersi James dopo l’infortunio di Asensio e capire se ci sarà un’apertura di Zidane al colombiano. Bisognerà capire che offerte arriveranno per James, se non ci saranno offerte rilevanti è chiaro che il prezzo del calciatore calerà. Forse la soluzione giusta per il Napoli sarebbe quella di un prestito oneroso con un obbligo di riscatto”.