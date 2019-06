Dalla Spagna: "Il Real offre James al Psg per arrivare a Neymar"

Una voce dalla Spagna potrebbe rappresentare un ostacolo per la trattativa che dovrebbe portare James Rodriguez al Napoli. Stando a quanto riferisce il Mundo Deportivo il fantasista colombiano sarebbe stato proposto al Psg dal Real Madrid. Il calciatore potrebbe rientrerebbe in un mega scambio per acquistare Neymar, ormai scontento nel club parigino. Il Real Madrid ha già fatto un'offerta per Neymar al Psg. Il club spagnolo è disposto a spendere 130 milioni e includere nell'operazione uno tra Gareth Bale, che non rientra nei piani di Zinedine Zidane, o James Rodriguez