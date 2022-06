Dalla Spagna - Il Siviglia insidia il Napoli per Kim: il sudcoreano costa 14mln

TuttoNapoli.net

Obiettivo delle italiane, tra cui il Napoli per un eventuale dopo-Koulibaly, ma anche il Milan, il sudcoreano Kim Min-jae è finito nel mirino del Siviglia. Secondo quanto riportato da Estadio Deportivo il centrale in forza al Feberbahçe è considerato il possibile sostituto di Jules Koundé, che piace alle big europee. La sua valutazione è di 14 milioni di euro, decisamente abbordabile per il mercato odierno. 25 anni, Kim ha raccolto al suo primo anno in Turchia 39 presenze, segnando una rete.