Dalla Spagna - Il Tottenham vuole Llorente: c'è già l'ok di Mourinho

Fernando Llorente potrebbe tornare in Inghilterra. Come riferisce il quotidiano iberico "Mundo Deportivo", il Tottenham sta studiando la richiesta per il trasferimento dello spagnolo al Napoli. La squadra di Mourinho deve trovare un centravanti per via dell'infortunio di Harry Kane, che non sarà in grado di giocare nuovamente sino al prossimo aprile. Llorente ha giocato per due stagioni con gli Spurs e Mourinho avrebbe già dato il suo benestare all'acquisto del centravanti azzurro