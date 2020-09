Dalla Spagna - Inter, intoppo per Vidal: Godin rifiuta il Cagliari e blocca l'affare

Ormai anche in Spagna lo definiscono "Il segreto di Pulcinella". Arturo Vidal sarà un nuovo giocatore dell'Inter, manca solo il comunicato ufficiale dei due club. Tuttavia, fa sapere As, a Milano c'è un problema da risolvere: la partenza di Diego Godin. Il difensore uruguaiano non rientra nei piani di Conte e dovrebbe trasferirsi al Cagliari, ma non accetta di ridursi lo stipendio da 5,5 milioni che percepiva all'Inter. Finché il caso non sarà risolto, l'ex Atletico resterà in nerazzurro e bloccherà l'operazione-Vidal.