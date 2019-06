Dalla Spagna - Interesse dal Real per Fabiàn nato da tempo, possibile l'assalto solo in un caso

Marcos Benito, giornalista di Chiringuito TV, programma televisivo spagnolo, ha parlato sulle frequenze di Radio Crc: “L'interesse del Real Madrid nei confronti di Fabian Ruiz, nasce già da un po' di tempo ed avendo visto le sue prestazioni col Napoli e la nazionale, pensano che per 50 milioni possano prenderlo. Ci sono rumors di mercato su tanti altri centrocampisti, Fabian rappresenterebbe un uomo panchina considerando l'interesse di Pogba. C'è l'interesse del Napoli per vari calciatori del Real Madrid, ci sono rapporti vivi tra le due parti. Quest'estate prenderanno Pogba e/o Eriksen, quindi Fabian Ruiz lo tengono per il futuro. Nel caso in cui il Real non riuscisse a portare uno dei due in casa, si ipotizza un assalto a sorpresa per il centrocampista azzurro. In questo momento quello che so, c'è un interesse singolo per Fabian che non sarebbe quindi inserito come controparte per un eventuale trattativa”.