Dalla Spagna - Intrigo Morata: accordi vicini Juve-Barça, ma manca l'ok dell'Atletico

L’emittente Catalunya Radio aggiorna sulla situazione Alvaro Morata. Nello specifico la radio catalana spiega come i contatti fra il Barcellona e l’attaccante della Juventus siano iniziati alcune settimane fa, rimanendo comunque nascosti fino ad oggi. Col giocatore, viene spiegato, esisterebbe già una base di accordo in caso di trasferimento al Camp Nou e anche la Juventus non avrebbe affatto chiuso a questa ipotesi già nel mercato di gennaio. Tre parti d’accordo quindi, ovvero Morata, Barcellona e Juventus, mentre ancora non sarebbe arrivato il via libera da parte dell’Atletico Madrid, club che detiene i diritti del cartellino del giocatore. La Juventus per riscattarlo dopo due anni di prestito a 20 milioni di euro dovrebbe sborsarne altri 35 il prossimo giugno.