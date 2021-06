Dalla Spagna - Juventus, Allegri rivuole Pjanic: contatti informali

Arrivano rumors provenienti dalla Spagna su un possibile ritorno alla Juventus di Miralem Pjanic. Come scrive il quotidiano Sport, tra il centrocampista bosniaco e mister Allegri ci sarebbero già stati diversi contatti informali. Il tecnico livornese vede proprio nel suo ex giocatore l'uomo giusto per rifondare la mediana della nuova Juve, così come Pjanic - con la conferma di Koeman al Barça - rischia di vivere un'altra stagione ai margini del progetto blaugrana.

Allegri vuole Pjanic e Pjanic vuole Allegri, anche se l'operazione è possibile solamente con la formula del prestito visto l'esoso scambio della scorsa estate con Arthur. Parti al lavoro per trovare la formula giusta, ma il nuovo allenatore bianconero è stato chiaro con la sua dirigenza per quel che riguarda il mercato a centrocampo: le priorità sono il ritorno di Pjanic, con un affare low cost, più un colpo da novanta (Manuel Locatelli, Paul Pogba o una delle alternative emerse nelle ultime ore).