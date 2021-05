Dalla Spagna - Juventus, CR7 via senza la Champions: già decisa la destinazione

Dalla Spagna arrivano ulteriori dettagli sul possibile ritorno di Cristiano Ronaldo in Premier League. Secondo quanto riporta il quotidiano As, infatti, il Manchester United sarebbe la prossima destinazione del campione portoghese in caso di mancata qualificazione della Juventus alla prossima Champions League.

Il costo del cartellino si aggirerebbe intorno ai 25 milioni di euro, che si andrebbero a sommare agli oltre 30 milioni di euro di ingaggio del giocatore che la Vecchia Signora risparmierebbe lasciandolo partire con un anno di anticipo. È impossibile - scrive il quotidiano - immaginare CR7 ancora a Torino con la sola Europa League come appuntamento infrasettimanale, e non è scontato che l'ex Real rimanga anche con la Champions. Tutto dipenderà dal progetto che Agnelli presenterà a lui e al suo agente nel summit già fissato a fine stagione. Ma i Red Devils fanno sul serio...