Dalla Spagna - Juventus, pronto lo sgambetto al Napoli: bianconeri ad un passo da Boga

Una delle principali rivelazione del campionato italiano è sicuramente Jeremie Boga. L'esterno offensivo del Sassuolo, più volte accostato al Napoli per la prossima campagna acquisti, ha tanti corteggiatori, tra cui spicca il Barcellona è anche la Juventus.

LO SGAMBETTO - Il portale spagnolo ‘Don Balon' riferisce che i blaugrana starebbero pensando al calciatore del Sassuolo per sostituire Dembele. Di recente, però, anche la Juventus sarebbe entrata prepotentemente nella corsa per Boga. Secondo il portale spagnolo, le trattative per lo sbarco a Torino del 23enne nativo di Marsiglia sarebbero addirittura in fase avanzata e prossime alla fumata bianca

BENESTARE DI CR7 - La Juventus, grazie anche agli ottimi rapporti col Sassuolo sarebbe pronta a strappare alla concorrenza Boga. Cristiano Ronaldo avrebbe dato il suo benestare all'operazione, inoltre anche Sarri apprezza l'esterno neroverde e lo considera congeniale per il tridente offensivo bianconero.