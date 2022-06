Dalla Spagna - Koulibaly-Barça è difficile, il club è sotto di 144mln nel monte salari

"Molti giocatori vogliono venire al Barcellona, ma non si capisce bene come faranno a pagare questi stipendi".

© foto di www.imagephotoagency.it

Andrea De Pauli, corrispondente dalla Spagna per il Corriere dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Barça è indebitato ed ha un monte salario di meno 144miln e dovrà cedere qualche giocatore con lo stipendio alto, ha cominciato già con Coutinho e vedremo cosa accadrà con Dembelé. Molti giocatori vogliono venire al Barcellona, si è parlato di Koulibaly, Di Maria e Lewandowski ma non si capisce bene come faranno a pagare questi stipendi. Non è una situazione facile in questo momento.

Koulibaly? E’ un monumento vivente a Napoli e Barcellona dovrebbe venire per mettersi in concorrenza con gente di esperienza. Piqué non è al meglio, ma ci sono Eric Garcia, pilastro della Spagna, e Araujo che ha rinnovato da poco.

Fabian? E’ un giocatore che sicuramente piace ed è molto seguito dalle spagnole, ma al Barcellona vedo la strada chiusa da Gavi, Pedri e Busquets. Nel Real potrebbe avere un futuro, Modric ha rinnovato oggi ma ha 36 anni, Casemiro anche non è un ragazzino. L’Atletico ha un altro tipo di gioco, forse l’idea di Simeone è un’altra. Siviglia potrebbe essere una buona opzione, ma lui viene dal Betis e non credo che gradirebbe molto la destinazione.

Deulofeu seguito da squadre spagnole? Colleghi di Radio Marca dei Paesi Baschi mi hanno chiamato scoraggiati perché hanno la sensazione che finirà al Napoli. E’ un giocatore eccezionale, di un livello superiore dell’Udinese dove ha fatto 13 gol, non aveva mai segnato così tanto dalla Cantera del Barça. Al Barcellona avevano pensato per un momento di sostituire Neymar con Deulofeu, però in quel periodo non convinse. Chiunque lo prenderà ora farà un affare.

Soler? Conoscendo il Valencia, chiunque può muoversi dal club catalano. La proprietà sta scontentando tutti, hanno provato già a cederlo al Barça che però non aveva i soldi per concludere l’operazione. Per 25mln può partire, è un centrocampista completo che segna anche dei gol, per questo piace molto a Luis Enrique”.