Dalla Spagna - Koulibaly pronto a tornare in Italia: ci pensano due rivali del Napoli

In Spagna sono sicuri: Inter e Juventus sono pronte a darsi battaglia per Kalidou Koulibaly, centrale classe '91 del Chelsea. Secondo quanto riportato dal portale Fichajes.net il giocatore sarebbe tentato dal ritorno in Serie A, l'unico ostacolo sarebbe rappresentato dall'alto ingaggio del centrale ex Napoli.