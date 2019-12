Dalla Spagna - Koulibaly torna nel mirino del Real Madrid: è prima scelta per giugno

Risuonano le sirene del calciomercato per Kalidou Koulibaly. Secondo la stampa spagnola, infatti, il Real Madrid avrebbe individuato nel difensore del Napoli il giusto rinforzo per il suo reparto arretrato. L'ex Genk sarebbe addirittura il primo obiettivo per giugno, dal momento che occorrerà un centrale di livello dopo gli ultimi problemi palesati.