Dalla Spagna: "Kvaratskhelia nel mirino del Real. Ancelotti pensa di utilizzarlo in un altro ruolo"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Bruno Alemany, giornalista di Cadena Ser: "Il Real Madrid è un club che da sempre investe sulle stelle e sui grandi campioni. Per questo insegue Jude Bellingham: nel momento in cui non riuscisse a convincere il Dortmund, il Real non vorrebbe un altro centrocampista. Quello che vorrebbe è un'altra stella in un'altra zona del campo. Per questo ha posato il proprio sguardo su Kvaratskhelia. È vero che sulla sinistra Ancelotti è copertissimo, ma è vero anche che il georgiano ha impressionato a tal punto che il Real sarebbe sicuro di impiegarlo anche in una posizione diversa lì in attacco.