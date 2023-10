Dalla Spagna - L'Atletico pensa a Fabian Ruiz, De Paul può partire: per gennaio ci pensa la Juve

Rodrigo de Paul, centrocampista dell'Atletico Madrid ed ex Udinese, potrebbe tornare in Serie A.

Rodrigo de Paul, centrocampista dell'Atletico Madrid ed ex Udinese, potrebbe tornare in Serie A. L'argentino, campione del mondo in Qatar nel dicembre 2022, è finito nel mirino della Juventus per gennaio, con i bianconeri chiamati a sostituire Paul Pogba e anche Nicolò Fagioli, che verosimilmente dopo la confessione verrà squalificato per un periodo.

I Colchoneros, secondo quanto riportato dai colleghi di Fichajes.com, starebbero pensando a Fabian Ruiz, l'ex Napoli è ai margini al PSG di Luis Enrique. Lo spagnolo andrebbe a togliere spazio a De Paul, che quindi valuterebbe seriamente l'ipotesi di lasciare Madrid. I bianconeri restano in attesa di sviluppi, pronti a fare la loro mossa.