Dalla Spagna: l'Atletico pensa a Mertens a giugno, se non chiude per Cavani

A giugno, quando il contratto col Napoli terminerà, per Dries Mertens potrebbero esserci anche le sirene dell'Atletico Madrid. Secondo il quotidiano spagnolo As, se il club spagnolo non dovesse riuscire a ingaggiare Cavani, tra le soluzioni valuta anche il belga perché, pur non essendo un 9 puro, a livello realizzativo ha siglato 113 gol in azzurro. L'Atletico fece un sondaggio già al momento della partenza di Griezmann ed a giugno potrebbe ingaggiarlo senza passare da De Laurentiis. Il quotidiano spagnolo fa i nomi anche di alternative come Bakambu, Piatek e Alcacer.