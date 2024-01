Dalla Spagna: "L'Udinese chiede tanto per Perez perché all'Atletico spetta una percentuale"

GIOVANILI PRIMAVERA, SOLO UN PUNTO PER IL NAPOLI CONTRO IL PISA: FINISCE 0-0 Il Napoli Primavera ha pareggiato con il Pisa per 0-0 nella 15esima giornata del Campionato Primavera 2 allo Stadio "Piccolo" di Cercola Il Napoli Primavera ha pareggiato con il Pisa per 0-0 nella 15esima giornata del Campionato Primavera 2 allo Stadio "Piccolo" di Cercola LE ALTRE DI A SERIE A, GLI ARBITRI: RAPUANO A CASA, FIORENTINA-INTER AD AURELIANO Di seguito le designazioni arbitrali della ventiduesima giornata di Serie A, con i big match tra Lazio e Napoli e tra Fiorentina e Inter che saranno diretti rispettivamente da Orsato e Aureliano. Non c'è Rapuano, l'arbitro della finale di Supercoppa. ... Di seguito le designazioni arbitrali della ventiduesima giornata di Serie A, con i big match tra Lazio e Napoli e tra Fiorentina e Inter che saranno diretti rispettivamente da Orsato e Aureliano. Non c'è Rapuano, l'arbitro della finale di Supercoppa. ...