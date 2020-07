Dalla Spagna, la fonte che annunciò Ronaldo alla Juve: "L'Inter fa sul serio per Messi"

La nota trasmissione televisiva spagnola El Chiringuito (la fonte che per prima diede Cristiano Ronaldo verso la Juventus nel 2018), alimenta i sogni interisti relativi al possibile acquisto di Lionel Messi. Via Twitter arriva l'annuncio: "L'Inter fa sul serio per Messi" con la promessa di nuovi dettagli a partire dalle 15.15 ma già sottolineando che il potenziale affare potrebbe permettere al giocatore di guadagnare "cifre astronomiche".