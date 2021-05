Dalla Spagna - La Juve vuole Hysaj: lotta con Psg e Atletico per il colpo a costo zero

La Juventus sarebbe il club con maggiori chances di arrivare all'acquisto del cartellino, a parametro zero, di Elseid Hysaj, terzino della nazionale albanese classe 1994, in scadenza di contratto con il Napoli: stando ad indiscrezioni riportate dai colleghi spagnoli de "El Mundo Deportivo", i bianconeri sarebbero pronti ad anticipare la concorrenza di PSG ed Atletico Madrid, e a piazzare il colpo decisivo per chiudere positivamente la trattativa.