Dalla Spagna - Lozano è sul mercato: futuro in Liga per il messicano?

Hirving Lozano potrebbe lasciare il Napoli al termine di questa stagione, a sostenerlo è Fichajes. Secondo il portale spagnolo il messicano è considerato cedibile da Aurelio De Laurentiis, pronto ad accettare eventuali offerte per rientrare - almeno in parte - dell'investimento fatto nel 2019 (40mln di euro) e per programmare al meglio il futuro. Per il Chucky potrebbe profilarsi un'avventura nella Liga, dove il Siviglia sarebbe interessato. Per la cessione di Lozano il Napoli vorrebbe ottenre almeno 30 milioni di euro: una cifra importante e che consentirebbe al club azzurro di rinforzare altre zone del campo.