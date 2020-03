Dalla Spagna - Lozano non trova spazio: sul messicano un big spagnola

Hirving Lozano continua ad essere l'oggetto misterioso dell'organico del Napoli. Grande colpo dello scorso mercato estivo di De Laurentiis, il fantasista messicano classe 1995 non trova più spazio: dall'arrivo di Gattuso sulla panchina degli azzurri l'ex Psv Eindhoven non è mai stato titolare e ha racimolato appena 61 minuti in 11 giornate.

DALLA SPAGNA - Prende quindi corpo la possibilità di un addio a fine stagione: secondo il portale iberico 'El Gol Digital', per Lozano si starebbe muovendo l'Atletico Madrid. Tuttavia prima di poter imbastire una vera e propria trattativa, i 'Colchoneros' dovranno cedere due giocatori in quel ruolo: si tratta di Vitolo e di Lemar.