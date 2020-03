Dalla Spagna: Lozano può lasciare Napoli, ci pensa l'Atletico Madrid

Hirivng Lozano non gioca più. Da quando è arrivato Gattuso se ne sta in panchina in attesa del suo momento che raramente arriva. Dalla Spagna fanno sapere che per questo motivo in estate il messicano può partire. Tra i club interessati, oltre all'Everton di Ancelotti, c'è anche l'Atletico Madrid. Al momento si tratta di una semplice suggestione. Ma Lozano vuole giocare e si sta già guardando attorno per una nuova possibile destinazione. Magari proprio in Spagna.