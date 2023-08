Dalla Spagna - Lukaku, spunta anche il Real Madrid: operazione ponte in attesa di Mbappé?

A detta del quotidiano catalano Sport, i blancos avrebbero messo nel mirino Romelu Lukaku del Chelsea.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Spunta un nome nuovo per il reparto avanzato del Real Madrid. A detta del quotidiano catalano Sport, i blancos avrebbero infatti messo nel mirino Romelu Lukaku del Chelsea come alternativa al grande obiettivo Kylian Mbappé del Paris Saint-Germain. I Blues stanno cercando ormai da settimane una soluzione in uscita per il belga, cercato anche da Juventus e Tottenham dopo il tradimento nei confronti dell'Inter. La stessa fonte aggiunge però che il Real accetterebbe di realizzare quest'operazione solamente con la formula del prestito, visto che Mbappé è atteso comunque nel 2024 in caso di mancato accordo per quest'estate.