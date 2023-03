Dalla Spagna - Lukaku via dall'Inter a fine stagione: il Real ci pensa per il dopo-Benzema

Il Real Madrid punta (anche) Romelu Lukaku per rinforzare l'attacco durante la prossima estate.

Il Real Madrid punta (anche) Romelu Lukaku per rinforzare l'attacco durante la prossima estate. Almeno questo è quello che sostiene il portale di calciomercato spagnolo Fichajes, secondo il quale i blancos avrebbero inserito il centravanti in prestito all'Inter nella lista della spesa per dopo-Benzema. A detta della medesima fonte, Lukaku sembra destinato del resto a rientrare al Chelsea dopo questa travagliata stagione in nerazzurro.