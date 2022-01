Dalla Spagna - Mandava è già a Madrid: sta firmando con l'Atletico

Reinildo Mandava è stato accostato per diversi mesi al Napoli, ma alla fine si trasferirà altrove, precisamente all'Atletico Madrid. Il quotidiano spagnolo Marca spiega che il calciatore del Lille è già a Madrid per la firma sul contratto. Il club spagnolo ha sfruttato il fatto che il terzino potesse già accordarsi ora con un altro club essendo a scadenza e forzerà la mano per averlo subito a disposizione. Il Napoli invece punterà su un altro terzino per la prossima stagione.