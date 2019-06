Dalla Spagna, Marca: "Valencia su Albiol, può essere inserito nell'affare Rodrigo"

Come ogni anno, anche oggi si parla di Raul Albiol al Valencia. Al Napoli piace, e non poco, Rodrigo Moreno e per arrivare al forte attaccante brasiliano naturalizzato spagnolo potrebbe sacrificare proprio il difensore classe 1995 che, secondo quanto riferito dal quotidiano Marca, sarebbe desideroso di far ritorno nel club che gli ha dato i natali calcistici. Ad oggi si tratta di una semplice ipotesi.