Dalla Spagna - Messi-Barcellona: accordo totale: contratto fino al 2026

Lionel Messi firmerà un nuovo contratto con il Barcellona fino al 2026. Secondo il quotidiano catalano Sport, l'accordo tra la stella argentina e il club blaugrana è stato trovato e ora manca solo un passaggio: prima di ufficializzare il tutto, Joan Laporta deve necessariamente ridurre il monte stipendi della rosa (e vendere qualche esubero), in modo tale da rientrare nei parametri stabiliti da LaLiga e Federcalcio e poter garantire al capitano il giusto compenso. Messi firmerà dunque per cinque stagioni, con un taglio dello stipendio del 50% rispetto a quello percepito in passato. Per ora Leo è in vacanza a Ibiza, ma nei prossimi giorni potrebbe arrivare l'atteso momento.