Dalla Spagna - Milik al passo d'addio col Napoli: il polacco in orbita Atletico Madrid

L'avventura di Arek Milik al Napoli potrebbe concludersi molto presto. Continua ad essere in standby la situazione rinnovo del polacco e gli estimatori non mancano. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo "El Desmarque" l'Atletico Madrid avrebbe già individuato nell'attaccante del Napoli il prossimo numero 9 per Diego Simeone. Il prezzo è di 40 milioni, ma i colchoneros dovranno vedersela con il Milan.