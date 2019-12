Dalla Spagna - Mourinho punta Koulibaly: avviati i contatti per il difensore azzurro

Mourinho punta Koulibaly. E' la notizia che arriva oggi dalla Spagna, con il portale Eldesmarque che avrebbe lanciato proprio la notizia in queste ore: il neo tecnico del Tottenham avrebbe indicato il difensore senegalese come rinforzo ideale per la sua squadra. Il Napoli valuta Koulibaly almeno 100 mln, ed i contatti tra i due club sarebbero già stati avviati, nella speranza di poter mettere le mani su Kalidou magari la prossima estate.