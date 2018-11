Dalla Spagna: "Muniain tratta il rinnovo col Bilbao, è difficile strapparlo all'Athletic"

A Radio Crc, nel corso della trasmissione Un Calcio alla Radio, è intervenuto Edu Velasco, giornalista di Radio Nervion, emittente di Bilbao: “La situazione di Munain è particolare per una questione personale. Preferirebbe restare a Bilbao. Rinnovo? Le parti stanno negoziando, si vuole arrivare al salario di Inaki Williams. Con Ancelotti, ovviamente, si potrebbe vedere un Munian ancora più forte. Non è esploso perché nell'Athletic Bilbao non riesce a trovare la giusta posizione. Non sarà facile strapparlo da Bilbao, molto legato alla nostra città”