Dalla Spagna - Napoli alla ricerca del sostituto di Koulibaly: si punta un difensore tedesco

Il Napoli continua a monitorare la situazione difensori in giro per l'Europa. La conferma di Kalidou Koulibaly è tutt'altro che scontata: nel caso in cui il difensore dovesse cambiare aria, il club azzurro starebbe pensando al difensore del Friburgo, classe 96 Robin Koch. Il calciatore è valutato dal club tedesco circa 15 mln di euro. A riportare l'indiscrezione di mercato è il portale spagnolo Todofichajes.com