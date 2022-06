Dalla Spagna: Napoli e Inter interessate a prendere Pjanic in prestito

Spiega il Mundo Deportivo che Miralem Pjanic deciderà il suo futuro una volta iniziata la preseason.

TuttoNapoli.net

© foto di Image Sport

Spiega il Mundo Deportivo che Miralem Pjanic deciderà il suo futuro una volta iniziata la preseason. Club come Marsiglia, Inter e Napoli sono interessati a prendere in prestito il giocatore. Anche se non vuole essere un problema per il Barça, vuole mantenere il suo contratto fino al 2024 e per questo il trasferimento non sarà semplice.